英国债市：英债价格触及逾一年最高水准

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦10月7日 - 英国长期公债价格周二攀升至逾一年最高水准，因30年期英债标售获得强劲需求，且全球经济消息低迷。
10年期和20年期英债收益率降至去年年中来最低，因英国标售22.5亿英镑票息为3.5%，2045年到期英债，投标倍数接近2。
国际货币基金组织(IMF)发布的最新全球经济预估进一步打压英债收益率。IMF今年第三次下调全球经济成长预估，警告欧元区经济成长趋弱。
根据周二稍早公布的数据，德国8月工业生产降幅为金融危机高峰以来最大，凸显经济风险。
英国8月工业生产较前月持平，较上年同期增长2.5%。制造业产出较上年同期增长3.9%，略高于预期。 但英债对该数据无甚反应。
1528GMT，10年期英债收益率 触及2.285%的低点，为去年8月1日来首见，当日下挫7个基点。
20年期英债收益率 也跌至去年5月来最低的2.804%，下挫逾6个基点，为逾一个月最大跌幅。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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