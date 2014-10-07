英国债市：英债价格触及逾一年最高水准

路透伦敦10月7日 - 英国长期公债价格周二攀升至逾一年最高水准，因30年期英债标售获得强劲需求，且全球经济消息低迷。

10年期和20年期英债收益率降至去年年中来最低，因英国标售22.5亿英镑票息为3.5%，2045年到期英债，投标倍数接近2。

国际货币基金组织(IMF)发布的最新全球经济预估进一步打压英债收益率。IMF今年第三次下调全球经济成长预估，警告欧元区经济成长趋弱。

根据周二稍早公布的数据，德国8月工业生产降幅为金融危机高峰以来最大，凸显经济风险。

英国8月工业生产较前月持平，较上年同期增长2.5%。制造业产出较上年同期增长3.9%，略高于预期。 但英债对该数据无甚反应。

1528GMT，10年期英债收益率 触及2.285%的低点，为去年8月1日来首见，当日下挫7个基点。

20年期英债收益率 也跌至去年5月来最低的2.804%，下挫逾6个基点，为逾一个月最大跌幅。(完)

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