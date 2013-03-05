英国债市：对追加QE的预期降温令长期英债下跌，收益率曲线走陡

路透伦敦3月5日 - 长期英国公债周二大跌，此前良好的英国经济数据促使交易商降低对英国央行将在本周决策会议上公布新一轮英债购买计划的预期。

对英国央行决策者将在周四政策会议上支持追加250亿英镑量化宽松政策(QE)规模的预期在上周升温，之前英国公布经济数据疲弱，扶助10年期英债录得2011年11月来的最好表现。

“长债下跌及收益率曲线的走势反映出，上周稍后急速增强的对追加QE的预期有所降温，”法国巴黎银行英债策略师Shahid Ladha说。

法国巴黎银行上周将英国央行3月决策会议结果预期调整为将追加QE，Ladha说，这次会议上追加QE或保持政策不变的可能性仍“基本相当”。

2月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)升至51.8，高于1月的51.5，亦高于路透调查预估的51.0。这是服务业PMI连续第二个月站上50。 数据暗示英国经济将可能勉强避开第三次衰退。

过去两周表现出色的10年期英债 遭受的抛压最重，收益率上升5个基点，至1.96%，升幅较可比德债多一倍，且价格录得2月13日来最大单日跌幅。

10年期英债通常对QE预期的反应最敏感，因它是流动性很大的英债券种，许多英国央行的购债行动都针对这一券种。

短期英债表现较好，受助于五年期新债标售需求良好，以及在3月7日大规模票息支付前的再投资资金流。

6月英债期货 跌57个跳动点，结算价报116.65，接近日内低位。(完)

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