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债券 | 2013年 3月 7日 星期四 02:19 BJT

英国债市：小涨，在英国央行货币政策决定前持稳

路透伦敦3月6日 - 英国公债周三小涨，投资人静待英国央行就是否向经济挹注更多刺激措施的决定。

英国央行将在周四中午宣布货币政策决定。上月央行九位货币政策委员中已有三位确信需要更多量化宽松政策，之后除了服务业调查结果强劲外，经济面的消息也基本都是令人失望的。

上周，路透调查显示周四央行追加量化宽松政策的机率为40%，年底追加的机率为六成。

调查后，多位分析师改变了预估，认为本周央行可能再追加250亿英镑的量化宽松政策，货币市场走势显示机率接近50：50。

上周，英债表现超过德债，当时市场对追加量化宽松政策的预期引发指标英债录得2011年11月来最大升势，但本周开始英债跑输德债。

6月英债期货 升11个跳动点，结算价报116.76，走势同德债一致，盘中在仅36个跳动点的窄幅区间内波动。

10年期英债 收益率变动不大，报1.95%，保持较去年8月触及的纪录低点高约50个基点。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校　利棣儿)

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