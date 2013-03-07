英国债市：英债走低，因英国央行未追加量化宽松规模

* 英国央行决定不重启英债购买计划

* 许多市场人士之前预期，央行会扩大刺激举措规模

* 英债表现不及德债，10年期英债收益率突破2%的关口

路透伦敦3月7日 - 英债周四录得三周来最大单日跌幅，因英国央行未重启购债计划。

6月英债期货 回落63个跳动点，至116.13，表现不及可比德债期货，且收在本月最低水平。

令人失望的英国经济数据以及英国央行上周发表的对通胀温和的措辞，曾促使投资者押注央行将扩大量化宽松政策规模，扶助英债上周录得2011年11月以来最大单周涨幅。

市场预期，一旦英国央行扩大购债规模，购债行动将集中在较长期英债。央行曾承诺，构债规模不会超过任何年期英债自由流通量的70%，而数个中期英债已接近这一限制。

两年期英债 攀升3个基点，报0.25%，10年期英债收益率 攀升6个基点，报2.02%。20年期英债收益率 劲扬7个基点，报2.96%.

10年期英债/德债收益率差收盘扩阔2个基点，报53个基点，反应英债表现不及可比德债。

由于英国央行用于刺激经济的政策工具所剩无几，部分分析师认为，英国央行再推货币刺激举措只是时间问题。(完)

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