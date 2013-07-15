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债券 | 2013年 7月 16日 星期二 01:37 BJT

英国债市：英债在淡静交投中下滑，静待卡尼首次出席议息会议的发言内容

路透伦敦7月15日 - 英国公债周一下滑，在英国央行发布货币政策会议记录前，投资人不愿大举押注。该记录将包括新任央行总裁在其首次货币政策会议上的发言内容。

1325GMT，9月英债期货 跌29跳动点，结算价报112.80，之前美国公布的零售销售数据令人失望，促使英债短暂反弹。

德债期货 跌25个跳动点。

英债回吐了上周大涨的部分升幅。上周因美国联邦储备理事会称货币政策将保持宽松，引发债市大涨。

10年期英债 收益率升1个基点，报2.338%，10年期英债较可比德债 收益率差持稳在77个基点。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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