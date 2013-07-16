英国债市：英债触及一个月高位，受助于通胀数据低于预期和费希尔的讲话

路透伦敦7月16日 - 英债周二上扬，10年期英债收益率触及近一个月最低，因通胀数据低于预期，且英国央行决策者暗示有很强的放宽政策的倾向。

在英国央行周三发布新任总裁卡尼出席的首次政策会议记录前，投资者有些焦虑不安。

“市场的关注点开始转向会议记录，担心会议记录可能会显示央行对通胀的立场较为温和，”野村证券的策略师Andy Chaytor表示。

在数据显示英国6月通胀仅增至2.9%，非分析师预期的3%之后，英债大幅上扬，因数据为英国央行采取行动支撑脆弱的经济复苏提供了更大的空间。

英国央行九位政策委员中立场最温和的委员之一费希尔周二表示，目前央行内部争论的焦点是是否采取进一步行动支撑经济，而非撤走刺激举措。他的讲话发表后，英债扩大涨幅。

野村证券的Chaytor表示，费希尔的讲话使投资者认为，在上一次的政策会议上，较之之前的预期，有关扩大量化宽松政策规模的讨论成为了更主导性的议题，尽管最终并未获得委员们的普遍支持。

1317 GMT，9月英债期货 上扬50个跳动点，报113.36，表现强于可比德债期货 约四分之一个大点。