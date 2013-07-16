英国债市：英债触及一个月高位，受助于通胀数据低于预期和费希尔的讲话

路透基点：中国宏桥7亿美元贷款因延后公布财报违约，寻求债权人豁免
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透伦敦7月16日 - 英债周二上扬，10年期英债收益率触及近一个月最低，因通胀数据低于预期，且英国央行决策者暗示有很强的放宽政策的倾向。
在英国央行周三发布新任总裁卡尼出席的首次政策会议记录前，投资者有些焦虑不安。
“市场的关注点开始转向会议记录，担心会议记录可能会显示央行对通胀的立场较为温和，”野村证券的策略师Andy Chaytor表示。
在数据显示英国6月通胀仅增至2.9%，非分析师预期的3%之后，英债大幅上扬，因数据为英国央行采取行动支撑脆弱的经济复苏提供了更大的空间。
英国央行九位政策委员中立场最温和的委员之一费希尔周二表示，目前央行内部争论的焦点是是否采取进一步行动支撑经济，而非撤走刺激举措。他的讲话发表后，英债扩大涨幅。
野村证券的Chaytor表示，费希尔的讲话使投资者认为，在上一次的政策会议上，较之之前的预期，有关扩大量化宽松政策规模的讨论成为了更主导性的议题，尽管最终并未获得委员们的普遍支持。
1317 GMT，9月英债期货 上扬50个跳动点，报113.36，表现强于可比德债期货 约四分之一个大点。
10年期英债收益率 回落6个基点，报2.283%，稍早触及6月20日以来最低2.275%。10年期英债/德债收益率差收窄4个基点，报72个基点。
路透4月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国铝生产商--中国宏桥集团正与银行团协商，寻求就去年6月筹集的一笔7亿美元贷款取得豁免；此前该公司延后公布财报，且股票暂停交易，因而违反合约规定。
路透上海4月6日 - 继中国山东魏桥铝电后，山东宏桥新型材料有限公司周四也发布公告称，公司及子公 司不存在对独立第三方的担保，与近期发生在公司所在地金融风险及相关公司毫无牵涉，不会因控股股东中国 宏桥负面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 3月末本地媒体报导，山东齐星集团资金链断裂，导致大量银行贷款到期无法偿还，债务规模逾百亿，引 发债券市场对山东邹平区域发行人信用风险忧虑。同在邹平地区的魏桥铝电相关债券亦因控股股东负面报告而 备受打击。 今日稍早，所发债券备受打击的山东魏桥铝电也表示，一季度各项指标良好，不会因控股股东中国宏桥负 面报告、报表延迟或股票停牌等承受负面不利影响或风险，偿债能力无重大不利变化。 以下为山东宏桥新材部分尚在存续期的债券明细(金额单位：亿元)： 债券类 简称 代码 本金 到期日 利率 备注 别
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。