英国债市：英债上涨，因贝南克讲话提振债市

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦7月18日 - 英债公债周四上涨，美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三称美联储对缩减买债规模采取灵活的态度。
英债价格周三下跌，许多投资人对英国央行决策者一致投票反对扩大资产购买规模感到意外，尽管在美联储主席贝南克向国会作证期间，英债缩减跌幅。在英国债市收市后，贝南克继续作证。
贝南克周三表示，美联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。贝南克坚持其在上个月首次提出的缩减买债规模的时间表，但同时强调任何事情都是可以改变的。
在1357 GMT，9月英债期货 上扬40个跳动点，报113.71，表现略优于德债 。
10年期英债 收益率跌5个基点，报2.245%。英债较可比德债收益率差收窄2个基点，报73个基点。
“英债继续得到昨日美联储主席贝南克讲话带来的支持。英债倾向对英国数据及事件作反应，之后回到关注美国消息，”Santander策略师Jason Simpson说。
交易商也为英国央行8月7日公布通胀报告作准备，寻找英国央行将保持低利率多久的线索。(完)
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(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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