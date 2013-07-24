英国债市：10年期英债收益率升至两周高位，受欧元区数据带动

路透伦敦7月24日 - 强于预期的欧元区数据周三带动10年期英债收益率升至两周高位，因调查显示欧元区民间部门在一年来首次恢复成长，提振投资人风险胃纳。

在欧元区公布强劲的采购经理人指数(PMI)后，明日英国将公布第二季GDP增长初值，预期将显示较上季成长0.6%，接近英国长期增长均值。

10年期英债 收益率升9个基点，报2.40%，接近稍早触及2.409%的两周高位，因欧洲股市收在八周高位。

9月英债期货 大跌86个跳动点，报112.26，可比德债 劲挫110个跳动点，因强劲的欧元区数据对德债的打击更重。

美国公布6月新屋销售强劲及制造业活动好于预期。

相对其他年期的英债，10年期英债受到的冲击最大，两年期英债 和30年期英债 收益率的升幅都较小。

30年期英债收益率上升5个基点，报3.61%。一分析师表示，目前30年期英债收益率对长期投资人有较强的吸引力，而两年期英债收益率在0.38%，受限于对英国央行将保持低利率的预期。(完)

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