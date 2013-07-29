英国债市：英债延续跑赢德债的走势，因市场押注英国央行将实施利率指引

路透伦敦7月29日 - 英国公债周一延续表现优于德债的走势，因市场押注英国央行很快会采取行动，引领公债收益率下滑。

10年期英债较可比德债的收益率差低见64个基点，为6月21日来首次，1545GMT，当日仍收窄1个基点，报略低于66基点。

英国央行货币政策委员会周三和周四将开会讨论是否实施利率前瞻性指引，细节可能在周四会议后公布，更有可能是在8月7日发布。

分析师认为，英国央行可能发布某种形式的额外利率指引，但预计欧洲央行超越上月维持利率一段长时间的声明的可能性较低。

30年期英债 表现最强，收益率跌2个基点，报3.54%，有策略师表示，退休基金受到收益率的吸引。

10年期英债 收益率跌1个基点，报2.32%，9月英债期货 结算价升2个跳动点，报112.93，走势同可比德债期货一致。(完)

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