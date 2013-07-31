英国债市：英债走低，投资者担心央行的政策声明有意外

* 英债在连续一周表现强于德债后逆转走势

* 在英国央行公布8月政策声明前，有很强的不确定性

路透伦敦7月31日 - 英债周三走低，受累于美国第二季度国内生产总值(GDP)数据意外强劲，以及在英国央行周四公布政策声明前，市场感到不安。

多数分析师预计，英国央行将保持货币政策不变，但新任总裁卡尼和新的经济预估意味着不确定性高于正常水平。

英国央行在上次政策会议后暗示，投资者对央行升息的预期有些操之过急，令市场倍感意外。

RBS的的利率策略部主管Andrew Roberts表示，他预计央行在周四1100 GMT政策会议结束后将再次发布声明。

9月英债期货 收跌40个跳动点，报112.68，表现不及可比德债期货 ，后者仅回落8个跳动点。