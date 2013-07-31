英国债市：英债走低，投资者担心央行的政策声明有意外

美国热股：Dave & Buster's第四季业绩好于分析师预估
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
* 英债在连续一周表现强于德债后逆转走势
* 在英国央行公布8月政策声明前，有很强的不确定性
路透伦敦7月31日 - 英债周三走低，受累于美国第二季度国内生产总值(GDP)数据意外强劲，以及在英国央行周四公布政策声明前，市场感到不安。
多数分析师预计，英国央行将保持货币政策不变，但新任总裁卡尼和新的经济预估意味着不确定性高于正常水平。
英国央行在上次政策会议后暗示，投资者对央行升息的预期有些操之过急，令市场倍感意外。
RBS的的利率策略部主管Andrew Roberts表示，他预计央行在周四1100 GMT政策会议结束后将再次发布声明。
9月英债期货 收跌40个跳动点，报112.68，表现不及可比德债期货 ，后者仅回落8个跳动点。
现货市场，10年期英债收益率上扬4个基点，报2.36%，10年期英债/德债收益率差从周二触及的一个月最窄水平扩阔。分析师仍不愿过度解读今日的走势，目前因度假高峰，成交清淡，且英债在过去一周表现强于德债。(完)
路透3月29日 - Dave & Buster's Entertainment公布，第四季每股收益0.63美元，超过分析师预测的0.59美元。当季营收2.702亿美元，超过分析师预期的2.693亿美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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