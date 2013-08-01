英国债市：英债表现不及德债和美债，因英国央行未提供政策暗示

标题新闻：瑞士央行理事麦席勒称不能比其他国家更早的收紧货币政策，预计全球低利率环境还将持续
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路透伦敦8月1日 - 英债周四下滑，表现不及德债和美债，此前英国央行在货币政策会议后没有提供政策暗示，令市场继续猜测该行会如何利用“前瞻性指引”来影响市场利率。
英国央行将在下周三发布新的经济预估时给出对指引的观点。但一些市场人士原本预计会在今日月度货币政策会议后有所暗示。
上月接任英国央行总裁的卡尼在任职加拿大央行总裁时就使用前瞻性指引，这也是美国联邦储备理事会(FED/美联储)使用的策略，欧洲央行近期也加以效仿。
1445GMT，9月英债期货 跌40个跳动点，报112.28，可比德债期货 则持平。英国公布的制造业数据意外强劲，令英债在英国央行发布货币政策决定前已经跑输德债。
现货市场，英债收益率升1-3个基点，10年期英债/德债收益率差扩阔3个基点，报71个基点，此为一周高位，因英债连续第二日表现逊色。(完)
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路透伦敦3月28日 - 根据Citi/YouGov进行的月度调查显示，3月英国公众对未来12个月通胀的预期下降，尽管被密切关注的物价增长指标大幅上升。