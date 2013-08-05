英国债市：强劲的服务业数据压低英债期货跌至一个月低点

路透伦敦8月5日 - 英国公布的服务业活动指数意外强劲大涨，压低英债期货周一跌至一个月最低，因这进一步证明英国经济复苏加速。

周一公布的调查显示，7月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从6月的56.9升至60.2，为2006年12月以来最高，涨幅高于路透调查中所有分析师预估。

数据发布后，9月英债期货 悉数回吐大量升幅后转跌，结算价跌44个跳动点，报111.37，为7月5日来最低结算价，且跌幅超过德债期货 。

“这确实是非常强劲的数据”，苏格兰皇家银行英债策略师Simon Peck表示，“我认为要不是市场在等待周三英国央行通胀报告，市场的反应会更强烈。”

新任英国央行总裁卡尼周三将举行上任后的首次记者会，并可能发布央行或会使用指引未来货币政策预期的经济数据门槛。

英国债务管理局周二将发售45亿英镑票息为1.25%的2018年到期英债 ，五年期英债收益率日内升6个基点，报1.38%，为今日表现最差的券种。