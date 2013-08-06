英国债市：英债跌至六周低位，因标售疲弱及英国数据强劲

标题新闻：标普确认沙特“A-/A-2”评等，展望为稳定，预计沙特原油日产量将保持在目前的1,000万桶
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路透伦敦8月6日 - 英债期货周二下挫至六周低位，受累于强于预期的数据及五年期英债标售需求疲弱。
9月英债期货 大跌，此前英国国家统计局公布，英国6月制造业产出较前月增加1.9%(预估为上升0.9%)，为2012年7月以来最高升幅；较上年同期增2.0%，为2011年6月来最高增幅。
其他数据显示零售销售增长为2006年来最快，房价涨幅为2010年来最大，所有迹象显示英国经济复苏正积累动能。
强劲的数据及英国央行政策的不确定性也打压对英国债务管理局(DMO)标售45亿英镑2018年到期英债的需求，投标倍数仅为1.37。
在标售后，英债期货进一步下跌，触及6月26日来最低的110.99，之后缩减跌幅，在1146 GMT，下跌5个跳动点，报111.32。
五年期英债表现远远落后于其他年期的英债，五年期英债收益率升4个基点，报1.42%。10年期英债 收益率大致持稳在2.48%，较可比德债 收益率差没有变动，仅略高于78个基点。(完)
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路透伦敦4月7日 - 投资者周五寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。
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