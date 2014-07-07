英国债市：英债价格上扬，因股市走低

标题新闻：德国总理梅克尔要求与英国展开公平和有建设性的退欧谈判，力争保持良好伙伴关系
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路透伦敦7月7日 - 英债价格周一上扬，跑赢德债，因股市走低，以及投资者为周二进行的超长期英债标售作准备。
10年期英债收益率 回落3个基点，触及五日低位2.727%，其他年期的英债收益率也走低，但跌幅较小。
10年期英债/德债收益率差早盘一度触及150.3个基点，为近17年新高。
不过，在强于预期的欧元区消费者信心数据公布后，收益率差收窄，最终触及日低146.7个基点。
ADM Investor Services的策略师Marc Ostwald强调称，市场成交清淡，因此不应过度解读周一债市走势对经济基本面的反应。
“我认为，今日的走势是因股市小幅走低所致，10年期英债跑赢可能德债是市场在为2060年超长期英债标售作准备，”他说。英国将在周二标售17.5亿英镑2060年到期英债。
Ostwald指出，10年期英债得益于标售前超长期英债出现一定的价格折让，从而使10年期英债的价格相对于20或30年期英债，受到一定的提振。(完)
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以下为路透中文新闻为您整理的5月2日-5日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.04%。本周人民币延续横盘走势，波动区间狭窄。客盘的结购汇较为均衡，大行亦适度提供美元流动性帮助市场出清；自营盘交易机会不多，交投兴趣亦不浓，自发维持汇价的区间波动，转而对掉期交投较为积极。由于人民币流动性偏紧预期仍在，境内掉期曲线亦维持高位。本月美联储未加息，美元指数疲弱，料短期人民币仍将维持小区间震荡，难有趋势性升贬。 公开市场操作: --面对大量MLF到期，中国央行也仅在当日扩大逆回购规模而并未续做，加上两日暂停公开市场操作，当周净投放量降至100亿元人民币低位。业内人士称，只要经济基本面未明显转差，金融降杠杆过程中，货币政策基调将持续偏紧。