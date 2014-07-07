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债券 | 2014年 7月 8日 星期二 00:42 BJT

英国债市：英债价格上扬，因股市走低

路透伦敦7月7日 - 英债价格周一上扬，跑赢德债，因股市走低，以及投资者为周二进行的超长期英债标售作准备。

10年期英债收益率 回落3个基点，触及五日低位2.727%，其他年期的英债收益率也走低，但跌幅较小。

10年期英债/德债收益率差早盘一度触及150.3个基点，为近17年新高。

不过，在强于预期的欧元区消费者信心数据公布后，收益率差收窄，最终触及日低146.7个基点。

ADM Investor Services的策略师Marc Ostwald强调称，市场成交清淡，因此不应过度解读周一债市走势对经济基本面的反应。

“我认为，今日的走势是因股市小幅走低所致，10年期英债跑赢可能德债是市场在为2060年超长期英债标售作准备，”他说。英国将在周二标售17.5亿英镑2060年到期英债。

Ostwald指出，10年期英债得益于标售前超长期英债出现一定的价格折让，从而使10年期英债的价格相对于20或30年期英债，受到一定的提振。(完)

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