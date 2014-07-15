英国债市：英债价格大幅走低，受累于英国通胀意外攀升

路透伦敦7月15日 - 英债价格周二大幅走低，因英国通胀意外攀升，英债较可比德债跌幅为逾六个月最大，因投资者押注英国央行将提前升息。

英国6月消费者物价指数(CPI)按年升1.9%，从上月触及的四年半低位1.5%反弹，且超过预估的按年升1.6%，升幅为1月以来最大。

另外，英国央行总裁卡尼表示，投资者应关注经济数据，从中寻找升息时机指引，而不是指望央行给出明确的信号，这也重压英债价格。

两年和五年期英债收益率 均攀升6个基点，双双触及一周来最高0.911%和2.063%。

10年期英债价格 跌幅略低，收益率日内攀升5个基点，至2.65%以上。

10年期英债/德债收益率差 也扩阔5个基点，至略低于145个基点，再度触及一周高位，且录得11月21日以来最大单日涨幅。

2015年3月到期的短期英镑利率期货 录得一个月来最大单日跌幅，下跌6个跳动点。苏格兰皇家银行的英债策略师Simon Peck称，市场现预期英国央行在明年11月升息的几率为80%。

周三英国将公布失业率和薪资通胀数据，可能引发对升息时机的更多臆测，因英国央行目前密切关注就业市场的劳动力闲置情况。

经济学家预计，失业率将降至6.5%，但薪资增长将进一步放缓至0.5%。(完)

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