版本:
中国
债券 | 2014年 7月 18日 星期五 00:48 BJT

英国债市：马来西亚客机在乌被击落后，英国长债收益率触及13个月低点

路透伦敦7月17日 - 英国30年期公债价格 周四触及逾一年最高，因报导称一马来西亚客机在乌克兰上空被击落后，投资人寻求避险。

马来西亚航空表示，从阿姆斯特丹飞吉隆坡的航班在乌克兰上空失联，一在乌克兰东部的路透记者报称看到飞机残骸在燃烧，尸横遍野。

国际文传电讯社援引乌克兰政府发言人称，载有295人的客机被地对空导弹击落。

报导发布后，美国公债急升，英国公债尾随。

30年期英债收益率急挫5个基点，报3.335%，为2013年6月来最低。

10年期英债 收益率跌逾6个基点，报2.59%的一周低点，较可比德债收益率差收紧逾2个基点，报143基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐