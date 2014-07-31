英国债市：英债缩减跌幅，跟随美债走势

路透基点：绿地控股重返联贷市场，寻求2.5亿美元三年期贷款--TRLPC
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透伦敦7月31日 - 英国10年期公债价格周四缩减稍早强劲跌幅，收平基本持平，跟随美国公债价格的反弹走势。交易商称月底投资基金买盘带动美债。
美国公布的强劲经济数据将10年期英债收益率 推升至逾两周最高水准2.652%，之后回落至2.60%，当日变动不大。
美国周四公布的数据显示，第二季劳工成本增速为五年半最快，周三美国公布的经济成长强于预期。
这提振了对美联储可能较原先认为的更快升息的预期，扶助压低英镑兑美元触及六周低点，导致英债价格跟随美债下滑。
但尾盘投资人将资金撤出股市、转投债市，因部分投资人调整月底资产负债表，英债遂跟随美债反弹。
10年期英债较可比德债利差一度升至7月16日来最高的146.1个基点，因之前欧元区公布的数据显示通胀意外下滑。
尾盘，该收益率差降至144个基点，当日升逾1个基点。
有策略师表示，市场在等待8月13日英国央行发布的季度经济展望，以判断未来几个月利率前景的线索。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港4月24日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，牵头行兼簿记行瑞士信贷为绿地控股集团安排2.5亿美元的三年期到期一次性偿还贷款。
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A