英国债市：英债缩减跌幅，跟随美债走势

路透伦敦7月31日 - 英国10年期公债价格周四缩减稍早强劲跌幅，收平基本持平，跟随美国公债价格的反弹走势。交易商称月底投资基金买盘带动美债。

美国公布的强劲经济数据将10年期英债收益率 推升至逾两周最高水准2.652%，之后回落至2.60%，当日变动不大。

美国周四公布的数据显示，第二季劳工成本增速为五年半最快，周三美国公布的经济成长强于预期。

这提振了对美联储可能较原先认为的更快升息的预期，扶助压低英镑兑美元触及六周低点，导致英债价格跟随美债下滑。

但尾盘投资人将资金撤出股市、转投债市，因部分投资人调整月底资产负债表，英债遂跟随美债反弹。

10年期英债较可比德债利差一度升至7月16日来最高的146.1个基点，因之前欧元区公布的数据显示通胀意外下滑。

尾盘，该收益率差降至144个基点，当日升逾1个基点。

有策略师表示，市场在等待8月13日英国央行发布的季度经济展望，以判断未来几个月利率前景的线索。(完)

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