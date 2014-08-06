英国债市：英国10年期公债价格升至一年高位，受避险买盘带动

路透伦敦8月6日 - 英国10年期公债价格周三触及一年最高水准，因对乌克兰局势的担忧，以及德国和意大利数据疲弱提振了高质量固定收益资产的吸引力。

10年期英债 收益率低见2.503%，跌超过7个基点，今日价格升幅为四周最大。

30年期英债 收益率触及去年5月来最低的3.194%，10年期英债较可比德债利差 持平在141个基点。

ADM Investor Services International固定收益策略师Marc Ostwald表示，今日避险操作很明显，不仅仅是因地缘政治因素，也是因对欧元区的担忧。

北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。

欧元区公布的经济数据不及市场预期。德国经济部周三公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。

意大利公布第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季萎缩0.2%。路透调查25位分析师给出的预估值为增长0.2%，预估区间从萎缩0.1%至增长0.4%。

英国工业生产数据提供了最新的证据，证明英国经济复苏主要由其服务业推动，再次令对英国经济将较均衡复苏的投资者失望。英国国家统计局周三公布，6月工业生产较前月增长0.3%，预估为增长0.6%，5月为下降0.6%。 (完)

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