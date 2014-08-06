英国债市：英国10年期公债价格升至一年高位，受避险买盘带动

欧元债市：法国公债延续选后涨势，市场看淡勒庞胜选机率
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透伦敦8月6日 - 英国10年期公债价格周三触及一年最高水准，因对乌克兰局势的担忧，以及德国和意大利数据疲弱提振了高质量固定收益资产的吸引力。
10年期英债 收益率低见2.503%，跌超过7个基点，今日价格升幅为四周最大。
30年期英债 收益率触及去年5月来最低的3.194%，10年期英债较可比德债利差 持平在141个基点。
ADM Investor Services International固定收益策略师Marc Ostwald表示，今日避险操作很明显，不仅仅是因地缘政治因素，也是因对欧元区的担忧。
北大西洋公约组织(NATO)周三发布声明称，俄罗斯已在乌克兰东部集结了约2万军队，可能以人道主义或维和的借口派军队进入乌克兰。
欧元区公布的经济数据不及市场预期。德国经济部周三公布，该国6月工业订单较前月下滑3.2%，创自2011年9月以来最大单月跌幅，因地缘政治局势和风险使得企业对于签署合同更加谨慎。
意大利公布第二季国内生产总值(GDP)初值为较上季萎缩0.2%。路透调查25位分析师给出的预估值为增长0.2%，预估区间从萎缩0.1%至增长0.4%。
英国工业生产数据提供了最新的证据，证明英国经济复苏主要由其服务业推动，再次令对英国经济将较均衡复苏的投资者失望。英国国家统计局周三公布，6月工业生产较前月增长0.3%，预估为增长0.6%，5月为下降0.6%。 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月25日 - 法国债市周二延续总统大选首轮投票后的涨势，分析师表示，这显示投资人认为极右派候选人勒庞意外赢得第二轮投票的风险很小。
路透东京4月25日 - 日本第一生命保险一名高管周二表示，该公司将对买进欧洲债券保持谨慎，因欧洲央行可能逐渐缩减购债，同时法国、德国、英国及意大利等国的选举也带来政治不确定性。
路透香港4月25日 - 消息人士对路透表示，香港银行业监管机构正在就中国辉山乳业的一笔2亿美元贷款询问贷款机构。目前监管当局正在试图厘清辉山乳业混乱的财务状况。