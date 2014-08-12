英国债市：英债价格变动不大，投资人静待英国央行经济预估及就业市场数据

路透伦敦8月12日 - 英国公债价格周二变动不大，投资人静待英国央行新的经济预估以及就业市场数据。
英国央行总裁卡尼周三可能对何时真正开始升息三缄其口，但英债市场投资人将对他有关薪资和经济闲置产能的言论敏感。
ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald表示，相比央行展望中对通胀强硬的倾向，市场更可能对温和倾向作出反应。英国央行将在0930GMT发布最新经济展望。
“必须是决定性的强硬态度，比如说‘明显可能在11月升息’这样的才能影响市场，但我认为不会这样。”Ostwald表示。
路透访查的分析师预估中值为英国央行将在明年首季升息。
市场还将关注周三0830GMT发布的就业数据，预计将显示4-6月总体平均时薪基本停滞。
指标10年期公债收益率 跌约1个基点，报2.48%，而长债收益率小涨。
10年期英债较可比德债利差一度触及8月1日来最高的144.5个基点，因德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。
之后该收益率差降至142个基点，当日变动不大。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 李军; 审校 利棣儿)