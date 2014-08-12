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债券 | 2014年 8月 13日 星期三 00:44 BJT

英国债市：英债价格变动不大，投资人静待英国央行经济预估及就业市场数据

路透伦敦8月12日 - 英国公债价格周二变动不大，投资人静待英国央行新的经济预估以及就业市场数据。

英国央行总裁卡尼周三可能对何时真正开始升息三缄其口，但英债市场投资人将对他有关薪资和经济闲置产能的言论敏感。

ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald表示，相比央行展望中对通胀强硬的倾向，市场更可能对温和倾向作出反应。英国央行将在0930GMT发布最新经济展望。

“必须是决定性的强硬态度，比如说‘明显可能在11月升息’这样的才能影响市场，但我认为不会这样。”Ostwald表示。

路透访查的分析师预估中值为英国央行将在明年首季升息。

市场还将关注周三0830GMT发布的就业数据，预计将显示4-6月总体平均时薪基本停滞。

指标10年期公债收益率 跌约1个基点，报2.48%，而长债收益率小涨。

10年期英债较可比德债利差一度触及8月1日来最高的144.5个基点，因德国经济智库ZEW公布，8月ZEW经济景气判断指数跌至8.6，为连续第八个月下滑，且为2012年12月以来最低，远低于路透调查预估的18.2。

之后该收益率差降至142个基点，当日变动不大。(完)

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