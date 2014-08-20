英国债市：英债收益率触及一周高位，因会议记录显示有两位决策者支持升息

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦8月20日 - 英债收益率周三触及一周高位，因英国央行会议记录显示，有两位决策者在本月稍早的会议上改变立场，投票支持升息，令市场意外。
对利率预期最为敏感的短期英债价格跌幅最大。
但英债波动不大，因数位经济学家表示，可能需要数月的时间才会出现多数决策者支持升息的局面。
两年期英债收益率 升幅最大，盘中触及一周最高0.764%，收盘上扬4个基点，报0.74%。
五年期英债收益率 盘中触及一周高位1.852%，后有所回落，收盘上扬3个基点，报1.83%。10年期英债收益率 盘中也触及一周高位2.446%，收盘上扬2个基点，报2.42%。
所有2015年到期的短期英镑利率期货<0#FSS:>跌4个跳动点，表明金融市场对央行在2014年底升息的押注增加。
会议记录公布后，10年期英债和可比德债 收益率差扩阔逾2个基点，至一周最高143.9个基点。1540 GMT，收益率差报143.2个基点。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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