英国债市：英债收益率触及一周高位，因会议记录显示有两位决策者支持升息

路透伦敦8月20日 - 英债收益率周三触及一周高位，因英国央行会议记录显示，有两位决策者在本月稍早的会议上改变立场，投票支持升息，令市场意外。

对利率预期最为敏感的短期英债价格跌幅最大。

但英债波动不大，因数位经济学家表示，可能需要数月的时间才会出现多数决策者支持升息的局面。

两年期英债收益率 升幅最大，盘中触及一周最高0.764%，收盘上扬4个基点，报0.74%。

五年期英债收益率 盘中触及一周高位1.852%，后有所回落，收盘上扬3个基点，报1.83%。10年期英债收益率 盘中也触及一周高位2.446%，收盘上扬2个基点，报2.42%。

所有2015年到期的短期英镑利率期货<0#FSS:>跌4个跳动点，表明金融市场对央行在2014年底升息的押注增加。

会议记录公布后，10年期英债和可比德债 收益率差扩阔逾2个基点，至一周最高143.9个基点。1540 GMT，收益率差报143.2个基点。(完)

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