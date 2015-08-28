欧盟官员称欧洲经济强劲 可经受住中国市场动荡的冲击

路透巴黎8月27日 - 欧盟经济与货币事务专员皮埃尔·莫斯科维奇（Pierre Moscovici）周四称，欧洲经济复苏强劲，足以经受住中国市场动荡的冲击。

“我不担心，尤其是因为中国和其他地区的货币当局已采取应对措施，或是已表示将采取应对措施。”莫斯科维奇对法国iTELE电视台表示。

“我现在的看法是……欧洲经济能够经受住中国市场（动荡）的冲击。欧洲以及法国（经济）的经济复苏基本面都足够强劲。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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