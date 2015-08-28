欧盟官员称欧洲经济强劲 可经受住中国市场动荡的冲击

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透巴黎8月27日 - 欧盟经济与货币事务专员皮埃尔·莫斯科维奇（Pierre Moscovici）周四称，欧洲经济复苏强劲，足以经受住中国市场动荡的冲击。
“我不担心，尤其是因为中国和其他地区的货币当局已采取应对措施，或是已表示将采取应对措施。”莫斯科维奇对法国iTELE电视台表示。
“我现在的看法是……欧洲经济能够经受住中国市场（动荡）的冲击。欧洲以及法国（经济）的经济复苏基本面都足够强劲。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。