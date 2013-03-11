《全球市场》美国就业数据激励美元兑日圆接近数年高位，亚洲股市持稳

《汇市简讯》美元/离岸人民币走势偏多，可能突破云区
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
“近期美元波动大多反映出的是一个更基本的资金同时流出日圆和欧元，这足以造成一个影响，一个很大的影响，即推高美元，”Global Hunter Securities宏观策略师Richard Hastings说。
“这与几年前的外汇市场环境肯定有很大不同。”
日圆跌势支撑了日股，日经指数 升0.9%，刷新四年半高点。
商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布数据显示，最新一周汇率投机客增持美元多仓，规模达七个多月来最高。他们同时还增持大部分其它主要货币，例如日圆、欧元和英镑的空仓。
美国原油期货 跌0.3%至每桶91.68美元。布兰特原油 下挫0.4%至110.43美元。
伦铜 微升0.3%，至每吨7,761美元。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼/李婷仪/兰秀娟/梁睿雪; 审校 高琦/徐文焰/田建华)
2345GMT * 美元/离岸人民币隔夜小幅走强，在6.8838水准仍有较好买需 * 位于6.8852的一目均衡云区阻力位可能被突破，引发看多押注 * 周四收在6.8884之上，同时波林格区间也恢复向上趋势 * 上行通道的形成对买家而言可能是技术面的确认信号 * 但随着“特习会”的开始，有关当局可能会打压汇率波动 * 朝鲜问题最受瞩目，同时日本也在观望中国 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月3日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/6 1620 外汇存底 3月底 -- 4,376.61亿美元 4/6 0830 消费者物价指 3月 +0.70% -0.04% 数(CPI) 4/10 1600 出口 3月 +13.0% +27.7% * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7