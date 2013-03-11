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亚洲 | 2013年 3月 11日 星期一 11:55 BJT

《全球市场》美国就业数据激励美元兑日圆接近数年高位，亚洲股市持稳

“近期美元波动大多反映出的是一个更基本的资金同时流出日圆和欧元，这足以造成一个影响，一个很大的影响，即推高美元，”Global Hunter Securities宏观策略师Richard Hastings说。

“这与几年前的外汇市场环境肯定有很大不同。”

日圆跌势支撑了日股，日经指数 升0.9%，刷新四年半高点。

商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布数据显示，最新一周汇率投机客增持美元多仓，规模达七个多月来最高。他们同时还增持大部分其它主要货币，例如日圆、欧元和英镑的空仓。

美国原油期货 跌0.3%至每桶91.68美元。布兰特原油 下挫0.4%至110.43美元。

伦铜 微升0.3%，至每吨7,761美元。(完) (编译 蔡美珍/王翔琼/李婷仪/兰秀娟/梁睿雪; 审校 高琦/徐文焰/田建华)

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