《全球市场》美元与黄金走坚，塞浦路斯救助计划不确定性令风险资产大跌

《全球汇市》美元接近持平，因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
日圆反弹打压日本股市，日经指数 下跌2.1%。
华尔街股市周五回落，道指结束连续10天的涨势，摩根大通领跌。欧洲股市也从四年半高位处下滑。
尽管不确定塞浦路斯局势的进展会对周一稍晚的整个欧元区市场造成何种影响，给亚洲投资者人气带来了压力，但也有一些投资者称对蔓延风险的忧虑过度。
“塞浦路斯肯定会引起一些混乱，仅看标题的投资者可能会担心这个案例变成一个范式，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻东京外汇总监Yuji Saito说。
“我不相信塞浦路斯这个案例会令风险波及整个欧元区，因为这个国家的规模太小，产业结构也与其它欧元区国家截然不同，塞浦路斯仅依靠的是旅游和金融业，”Saito说。
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欲浏览中国房价图表，请点选：(link.reuters.com/pek96s
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欲浏览美国工业生产图表，请点选：(link.reuters.com/vaw93t)
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中国股市下跌，部分原因是路透数据周一公布的数据显示，2月中国70个主要城市的新房价格较上年同期上涨2.1%，是连续第二个月同比上升，令市场担心当局会加紧房地产调控。(完) (编译 徐文焰/李婷仪/兰秀娟/王兴亚/梁睿雪; 审校 戴素萍/王洋/李爽/田建华)
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。
路透纽约/伦敦3月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五下跌，徘徊 在周四触及的10个月低位附近，因技术支撑疲弱，买盘仍然迟滞。可可和 咖啡期货也下滑。 5月原糖 收跌0.05美分，或0.30%，报每磅16.76美分。 原糖期货上日跌至10个月新低16.58美分，受技术性抛盘拖累。 交易员称，技术信号大部份为负面，技术支撑脆弱，任何低位反弹都 可能引发新一轮卖盘。 “下跌趋势持续，尽管市场处于超卖，”Sucden Financial资深交易 商Nick Penney说，预计如果没有任何利多的天气因素或基本面消息，原 糖价格将会跌至16美分。 5月白糖合约 收跌1.80美元，或0.38%，报每吨477. 20美元。 5月伦敦可可 收跌4英镑，或0.24%，报每吨1,679英 镑。5月纽约可可 收低1美元，或0.05%，报每吨2,095美元 。 5月阿拉