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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 12:01 BJT

《全球市场》美元与黄金走坚，塞浦路斯救助计划不确定性令风险资产大跌

日圆反弹打压日本股市，日经指数 下跌2.1%。

华尔街股市周五回落，道指结束连续10天的涨势，摩根大通领跌。欧洲股市也从四年半高位处下滑。

尽管不确定塞浦路斯局势的进展会对周一稍晚的整个欧元区市场造成何种影响，给亚洲投资者人气带来了压力，但也有一些投资者称对蔓延风险的忧虑过度。

“塞浦路斯肯定会引起一些混乱，仅看标题的投资者可能会担心这个案例变成一个范式，”法国农业信贷银行(Credit Agricole)驻东京外汇总监Yuji Saito说。

“我不相信塞浦路斯这个案例会令风险波及整个欧元区，因为这个国家的规模太小，产业结构也与其它欧元区国家截然不同，塞浦路斯仅依靠的是旅游和金融业，”Saito说。

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欲浏览中国房价图表，请点选：(link.reuters.com/pek96s

欲浏览美国消费者信心图表，请点选：(link.reuters.com/xub84t)

欲浏览美国工业生产图表，请点选：(link.reuters.com/vaw93t)

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中国股市下跌，部分原因是路透数据周一公布的数据显示，2月中国70个主要城市的新房价格较上年同期上涨2.1%，是连续第二个月同比上升，令市场担心当局会加紧房地产调控。(完) (编译 徐文焰/李婷仪/兰秀娟/王兴亚/梁睿雪; 审校 戴素萍/王洋/李爽/田建华)

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