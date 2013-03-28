《全球市场》亚洲股市下跌，地区忧虑升温令欧元承压

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
对欧元区情势的担忧提振避险资产的走势，在亚洲市场上将指标10年期美国公债收益率(殖利率)进一步压低几个基点，至1.83%附近的两个月低位。
现货金 持于每盎司1,600美元上方。
10年期日本公债收益率 跌至2003年6月以来的最低位0.510%，因为市场预计，下周日本央行将在新领导层就职后的首个政策会议上宣布强有力的刺激举措。
这一预期周三打压日本央行指标利率至0.059%，为2006年7月13日以来最低位。2006年7月14日日本央行结束了维持隔夜拆借利率实质为零的政策。
美国原油期货 和布兰特原油期货 持稳，分别报在每桶96.61美元附近和109.68美元。(完)
(编译 洪曦/程琳/李爽/丁琦/王丽鑫/兰秀娟; 审校 张涛/郑茵/艾茂林/程琳)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%