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亚洲 | 2013年 3月 28日 星期四 11:56 BJT

《全球市场》亚洲股市下跌，地区忧虑升温令欧元承压

对欧元区情势的担忧提振避险资产的走势，在亚洲市场上将指标10年期美国公债收益率(殖利率)进一步压低几个基点，至1.83%附近的两个月低位。

现货金 持于每盎司1,600美元上方。

10年期日本公债收益率 跌至2003年6月以来的最低位0.510%，因为市场预计，下周日本央行将在新领导层就职后的首个政策会议上宣布强有力的刺激举措。

这一预期周三打压日本央行指标利率至0.059%，为2006年7月13日以来最低位。2006年7月14日日本央行结束了维持隔夜拆借利率实质为零的政策。

美国原油期货 和布兰特原油期货 持稳，分别报在每桶96.61美元附近和109.68美元。(完)

(编译 洪曦/程琳/李爽/丁琦/王丽鑫/兰秀娟; 审校 张涛/郑茵/艾茂林/程琳)
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