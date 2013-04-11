《全球市场》美股优异表现提振亚洲股市，日圆则继续承压

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
日本财务省数据显示，日本投资者在4月6日止当周卖超1.14万亿日圆外国债券，是一周前卖超规模的八倍。
日本第五大寿险商三井生命保险表示，其本财年配置将大致持平。
管理着日本最大共同基金的国际投信投资顾问公司表示，其对美国投资将维持在高位，但没有大幅增加美国债券投资的计划。
花旗银行首席外汇策略师Osamu Takashima表示，在判断日本资本流出时，“哪些日本投资者受到日本央行刺激举措的影响是关键”。
他说，在日本央行力求推低长期债券收益率(殖利率)时，寿险商和养老基金受到的影响最大，而非散户投资者，这些机构投资者对长期债券投资较大。
“由于美国债券收益率曲线最近趋平，某个时候对冲外国债券投资可能不再有效，促使保险商承受巨大外汇风险，”他称。
现货金 涨0.1%，但仍接近每盎司1,550美元，周三跌1.5%。美联储会议记录和塞浦路斯计划出售黄金储备来筹资打压市场人气。
美国原油期货 回落0.2%至每桶94.45美元，布兰特原油 小跌0.1%至105.74美元。(完) (编译/审校 郑茵/李春喜/; 艾茂林/王冠中/李爽/张涛/隋芬/李婷仪/杜明霞)
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%