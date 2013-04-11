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亚洲 | 2013年 4月 11日 星期四 12:13 BJT

《全球市场》美股优异表现提振亚洲股市，日圆则继续承压

日本财务省数据显示，日本投资者在4月6日止当周卖超1.14万亿日圆外国债券，是一周前卖超规模的八倍。

日本第五大寿险商三井生命保险表示，其本财年配置将大致持平。

管理着日本最大共同基金的国际投信投资顾问公司表示，其对美国投资将维持在高位，但没有大幅增加美国债券投资的计划。

花旗银行首席外汇策略师Osamu Takashima表示，在判断日本资本流出时，“哪些日本投资者受到日本央行刺激举措的影响是关键”。

他说，在日本央行力求推低长期债券收益率(殖利率)时，寿险商和养老基金受到的影响最大，而非散户投资者，这些机构投资者对长期债券投资较大。

“由于美国债券收益率曲线最近趋平，某个时候对冲外国债券投资可能不再有效，促使保险商承受巨大外汇风险，”他称。

现货金 涨0.1%，但仍接近每盎司1,550美元，周三跌1.5%。美联储会议记录和塞浦路斯计划出售黄金储备来筹资打压市场人气。

美国原油期货 回落0.2%至每桶94.45美元，布兰特原油 小跌0.1%至105.74美元。(完) (编译/审校 郑茵/李春喜/; 艾茂林/王冠中/李爽/张涛/隋芬/李婷仪/杜明霞)
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