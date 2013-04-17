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亚洲 | 2013年 4月 17日 星期三 12:07 BJT

《全球市场》风险资产全面反弹，受企业财报以及货币政策预期激励

美国期金 盘中触及日低1,365美元，最新报1,380.2美元，周二曾跌至2010年9月以来低点1,321.50。现货金周二跌幅一度达2.3%至1,321.35美元，为逾两年来最低。

截至周二，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持仓量减少0.73%至1145.92吨，全球黄金ETF持仓量为逾一年低点。

美元兑日圆 涨0.7%报98.19日圆，周二曾跌至95.67；欧元兑日圆 升0.4%报129.35日圆，远高于周二低点125。

“与此前出现增长疑虑不同的是，目前股市正浸淫在货币政策春风里，而优质、高股息收益率、低波动等因素正在支撑整体市场，”巴克莱资本国际在一份研究报告中称。“问题仍在于在面对全球经济成长前景疲软时，市场是否能够撑得住。”(完) (编译 郑茵/王丽鑫/石冠兰/李春喜/李爽; 审校 张明钧/高琦/王丽鑫/程琳)

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