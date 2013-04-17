《全球市场》风险资产全面反弹，受企业财报以及货币政策预期激励

路透基点：Bright Ruby签署7.6亿坡元再融资贷款
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
美国期金 盘中触及日低1,365美元，最新报1,380.2美元，周二曾跌至2010年9月以来低点1,321.50。现货金周二跌幅一度达2.3%至1,321.35美元，为逾两年来最低。
截至周二，全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 持仓量减少0.73%至1145.92吨，全球黄金ETF持仓量为逾一年低点。
美元兑日圆 涨0.7%报98.19日圆，周二曾跌至95.67；欧元兑日圆 升0.4%报129.35日圆，远高于周二低点125。
“与此前出现增长疑虑不同的是，目前股市正浸淫在货币政策春风里，而优质、高股息收益率、低波动等因素正在支撑整体市场，”巴克莱资本国际在一份研究报告中称。“问题仍在于在面对全球经济成长前景疲软时，市场是否能够撑得住。”(完) (编译 郑茵/王丽鑫/石冠兰/李春喜/李爽; 审校 张明钧/高琦/王丽鑫/程琳)
路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。
路透北京4月2日 - 中国呼吁美国尊重国际贸易规则，并加强合作和对话。这是中方对美国总统特朗普最新签署两项行政命令、寻求对贸易滥用展开调查做出的反应。
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