《全球市场》股市与其他风险资产下跌，因汇丰中国制造业PMI数据疲弱

美元兑欧元走坚，欧元 跌0.2%至1.3043美元，欧洲央行决策者周一强调称欧元区通胀下滑且经济成长前景不佳，此言意味着该央行可能倾向于降息。这番言论对欧元产生拖累。

意大利在打破政治僵局方面取得进展的迹象，盖过企业业绩下滑以及对全球经济体质的担忧，扶助欧洲股市周一小升。

金价 上周重挫后收复部分失地，但黄金上市交易基金(ETF)进一步减持黄金仓位，显示投资者对黄金的信心减弱。

现货金报每盎司1,425.24美元，脱离上周触及的两年低位1,321.35美元，但较大跌前的收盘位相比仍低约50美元。

伦敦期铜 下跌0.6%至每吨6,892美元。

布兰特原油期货 下滑0.3%至每桶100.14美元，周一曾连续第三日上扬。美国原油期货 跌0.3%至88.90美元。(完)