《全球市场》股市与其他风险资产下跌，因汇丰中国制造业PMI数据疲弱

美国热股：印孚瑟斯采取行动缓和对公司治理不力的批评，盘初跌逾3%
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
美元兑欧元走坚，欧元 跌0.2%至1.3043美元，欧洲央行决策者周一强调称欧元区通胀下滑且经济成长前景不佳，此言意味着该央行可能倾向于降息。这番言论对欧元产生拖累。
意大利在打破政治僵局方面取得进展的迹象，盖过企业业绩下滑以及对全球经济体质的担忧，扶助欧洲股市周一小升。
金价 上周重挫后收复部分失地，但黄金上市交易基金(ETF)进一步减持黄金仓位，显示投资者对黄金的信心减弱。
现货金报每盎司1,425.24美元，脱离上周触及的两年低位1,321.35美元，但较大跌前的收盘位相比仍低约50美元。
伦敦期铜 下跌0.6%至每吨6,892美元。
布兰特原油期货 下滑0.3%至每桶100.14美元，周一曾连续第三日上扬。美国原油期货 跌0.3%至88.90美元。(完)
(编译 徐文焰/张明钧/隋芬/王冠中/杜明霞; 审校 戴素萍/艾茂林/程琳)
路透4月13日 - 印孚瑟斯(Infosys)周四表示，将在明年3月结束的会计年度给予股东高达20亿美元的现金回馈，并任命一位独立董事担任联席董事长，这一举动缓和创始人和前高管们对公司治理不力的批评。
路透莫斯科4月13日 - 俄罗斯新闻社(RIA)周四援引中俄政府间委员会的文件报导称，中国复星国际计划以最多20亿美元收购俄最大的黄金开采公司Polyus 20-25%的股权。
路透吉隆坡4月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受累于马币(林吉特)上涨，并且马来西亚宣布毛棕榈油出口税税率高于预期。