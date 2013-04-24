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亚洲 | 2013年 4月 24日 星期三 12:03 BJT

《全球市场》亚洲股市上扬，受强劲美国企业财报支撑

“我仍认为美国和全球投资人对日本资产配置依然较低，他们尚未对此进行修正，”东京一家外资银行的交易员说，他并称接到的买单和卖单比例为二比一。

美元兑日圆 跌0.2%至99.24日圆，仍未突破100日圆的关键关口，因美国经济疲弱，不过交易商称日本央行周五将召开的会议可能提供突破该水准的机会。

新西兰央行稍早连续第17次维持利率在纪录低位2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。

美国原油期货 上升0.1%至每桶89.30美元。布兰特原油 亦升0.1%至100.36美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 李爽)
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