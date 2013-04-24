《全球市场》亚洲股市上扬，受强劲美国企业财报支撑

台湾股市：盘中几近持平，鸿海和台积电小涨
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
“我仍认为美国和全球投资人对日本资产配置依然较低，他们尚未对此进行修正，”东京一家外资银行的交易员说，他并称接到的买单和卖单比例为二比一。
美元兑日圆 跌0.2%至99.24日圆，仍未突破100日圆的关键关口，因美国经济疲弱，不过交易商称日本央行周五将召开的会议可能提供突破该水准的机会。
新西兰央行稍早连续第17次维持利率在纪录低位2.5%不变，一如市场预期，称预计直至年底将保持指标利率不变，因尽管经济提速，预期通胀风险将受控。
美国原油期货 上升0.1%至每桶89.30美元。布兰特原油 亦升0.1%至100.36美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 李爽)
路透台北4月11日 - 台湾股市周二盘中持平，鸿海精密股价上涨，因该公司第一季营收增长，而且有报告称其加入竞购东芝旗下芯片(晶片)业务的行列。
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路透迪拜4月10日 - 业界消息人士透露，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)董事会5月将在中国举行会议，为七年来首次。沙特阿美希望吸引中国和亚洲投资者参与其股票发行交易。