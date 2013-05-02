《全球市场》亚洲股市下跌，投资人担忧全球经济体质

美元兑日圆 下跌0.1%至97.30，受到美国第二季经济出现疲弱迹象的打击。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国4月民间就业人数增加11.9万人，远低于分析师预估的增加15万。 这引发对将于周五公布的4月非农就业报告的担忧，分析师预计新增14.5万个非农就业岗位。3月仅增长8.8万个，远低于预期，引发风险资产大跌。

美国供应管理协会(ISM)周三公布的4月制造业指数为50.7，为去年12月来最低，其中就业分项指数也下滑。

“认为经济面临下行风险仍是主要问题，不过美联储暗示，可能根据即将公布的数据来决定增加或削减公债购买量。”Miller Tabak & Co首席经济策略师Andrew Wilkinson在给客户的研究报告中称。

在周三政策会议结束后的声明中，美联储几乎未暗示应对经济数据恶化的任何新措施。美联储称近来政府缩减预算给经济增长带来风险，并重申失业率仍然太高，决策者难以接受。

美国原油期货 上涨0.2%至每桶91.17美元，布兰特原油期货 上涨0.3%至100.26。(完)