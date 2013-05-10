《全球市场》亚洲股市涨势暂歇，日圆兑美元处于四年低点

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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中国股市走势迟滞，香港恒生指数 下跌0.2%，沪综指 小升0.1%。
美元走坚令以美元计价的商品资产承压。
LME期铜 下滑0.1%至每吨7,344美元，现货金 小涨0.2%至每盎司1,460.81美元。美国原油期货 跌0.3%至每桶96.12美元，伦敦布兰特原油期货 跌0.2%至每桶104.29美元。
分析师指出，美元兑日圆的后市走势将在很大程度上取决于美国经济数据的表现。若美国经济前景强劲，则将促使投资资金流出日本。
“美元涨势可能是短暂的，除非即将出炉的美国4月经济报告显示美国经济增长动能加强。下周将迎来多项报告，特别是周一的美国零售销售数据，将对走势发展起到关键指引。”巴克莱资本在研究报告中说道。（完）
(编译 高琦 审校 王丽鑫)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。