《全球市场》亚洲股市涨势暂歇，日圆兑美元处于四年低点

中国股市走势迟滞，香港恒生指数 下跌0.2%，沪综指 小升0.1%。

美元走坚令以美元计价的商品资产承压。

LME期铜 下滑0.1%至每吨7,344美元，现货金 小涨0.2%至每盎司1,460.81美元。美国原油期货 跌0.3%至每桶96.12美元，伦敦布兰特原油期货 跌0.2%至每桶104.29美元。

分析师指出，美元兑日圆的后市走势将在很大程度上取决于美国经济数据的表现。若美国经济前景强劲，则将促使投资资金流出日本。

“美元涨势可能是短暂的，除非即将出炉的美国4月经济报告显示美国经济增长动能加强。下周将迎来多项报告，特别是周一的美国零售销售数据，将对走势发展起到关键指引。”巴克莱资本在研究报告中说道。（完）