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亚洲 | 2013年 5月 13日 星期一 11:37 BJT

《全球市场》美元走坚拖累石油、黄金和股市，日圆走跌提振日股

美国股市道琼工业指数 和标准普尔500指数 均收于纪录高位，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300 指数上周五也收于2008年中期以来的最高位。

美国就业数据暗示经济复苏的趋势稳定提振美元，并引发市场臆测美联储可能缩减支持增长的大规模货币刺激政策。

股市上涨及对美联储的臆测，周五推动美国10年期公债收益率(殖利率) 涨至约一个月高点1.895%。

日本政府公债价格周一大跌，追随美债跌势，也受到日股涨势的打击。10年期日债收益率 触及三个月高点0.750%。

其他方面，巴基斯坦前总理谢里夫(Nawaz Sharif)在周末的大选中成功复出，并有可能组建一个有能力实施改革的稳定政府，这消除了一个潜在的政治不稳定因素。谢里夫在1999年的军事政变中被推翻，并遭受牢狱之灾和流亡海外。(完)

(编译/审校 兰秀娟/梁睿雪/徐文焰/张明钧/李春喜/于春红/李爽/戴素萍/白云)
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