《全球市场》美元走坚拖累石油、黄金和股市，日圆走跌提振日股

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
美国股市道琼工业指数 和标准普尔500指数 均收于纪录高位，泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300 指数上周五也收于2008年中期以来的最高位。
美国就业数据暗示经济复苏的趋势稳定提振美元，并引发市场臆测美联储可能缩减支持增长的大规模货币刺激政策。
股市上涨及对美联储的臆测，周五推动美国10年期公债收益率(殖利率) 涨至约一个月高点1.895%。
日本政府公债价格周一大跌，追随美债跌势，也受到日股涨势的打击。10年期日债收益率 触及三个月高点0.750%。
其他方面，巴基斯坦前总理谢里夫(Nawaz Sharif)在周末的大选中成功复出，并有可能组建一个有能力实施改革的稳定政府，这消除了一个潜在的政治不稳定因素。谢里夫在1999年的军事政变中被推翻，并遭受牢狱之灾和流亡海外。(完)
(编译/审校 兰秀娟/梁睿雪/徐文焰/张明钧/李春喜/于春红/李爽/戴素萍/白云)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 法国大选的不确定性令欧元受压 * 美元净多仓降至五周低点--IMM数据 * 美国就业岗位增幅低于预期，但趋势料不变 路透伦敦4月10日 - 欧元兑美元周一小跌，受抑于法国大选在即带来的紧张情绪，因投资者估量近期显示竞争加剧的民调结果。 投资者密切关注大选进程，因一位竞选人极右派玛琳娜.勒庞声称如果赢得胜利的话，将使法国退欧，令人担心在英国去年退欧后欧元区行将解散。 伦敦早盘，欧元兑美元下跌0.1%至1.0585，在上日所及的一个月新低1.0570上方徘徊。 “我认为市场整体而言有些不安...我们见到法国民意调查显示总统大选选情趋于紧绷，”法国兴业银行驻伦敦的汇市策略师Alvin Tan表示。 数周以来民意调查显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)及中间派的马克龙(Emmanuel Macron)将在4月23日首轮投票中居于领先地位，进入5月7日的第二轮投票。 一周至一年期的欧元/美元隐含波动率 升至英国退欧公投以来的最高
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