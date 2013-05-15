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亚洲 | 2013年 5月 15日 星期三 12:32 BJT

《全球市场》日圆走软提振日经指数升穿15,000点关口，美元表现强韧

大宗商品市场方面，现货金 持稳于每盎司1,425.86美元。金价本周仍走低，因经济乐观情绪以及美股创纪录高位降低其避险魅力。

美国原油期货 升0.2%至每桶94.35美元，布兰特原油 升0.1%至每桶102.70美元。

美国股市道琼工业指数 和标普500指数 周二均创下纪录高位，继续受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松货币政策，尽管投资人焦点已转向美联储何时可能开始缩减购债计划规模。 (完) (编译 石冠兰 审校 许娜)
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