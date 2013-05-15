《全球市场》日圆走软提振日经指数升穿15,000点关口，美元表现强韧

美国个股：西比曼与GE医疗成立细胞治疗联合实验室，推动工业化生产
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
大宗商品市场方面，现货金 持稳于每盎司1,425.86美元。金价本周仍走低，因经济乐观情绪以及美股创纪录高位降低其避险魅力。
美国原油期货 升0.2%至每桶94.35美元，布兰特原油 升0.1%至每桶102.70美元。
美国股市道琼工业指数 和标普500指数 周二均创下纪录高位，继续受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)宽松货币政策，尽管投资人焦点已转向美联储何时可能开始缩减购债计划规模。 (完) (编译 石冠兰 审校 许娜)
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。
“主要是伴随客户务实推进我们的国际化策略，财务上觉得可行的，在总体协同上觉得可操作的，所以我们国际化步伐会进一步加快。”他说。
中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日。