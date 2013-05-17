《全球市场》美元因美联储官员结束购债相关言论而走强，亚股走势不一

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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现货金 跌至每盎司约1,380美元。金价周四触及1,369美元附近的四周低位，因黄金上市交易基金(ETF)再次遭遇结清部位而且近期金价跌破1,400美元损及人气。
美国原油期货 跌至每桶约95美元。
上日出炉的经济数据引发一些对于美国经济的负面情绪。
美国经济显现第二季成长放缓的最新迹象，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，且房屋开工下降明显。其他数据显示，上周初请失业金人数激增且基础通胀下滑，通胀下滑或说明需求疲弱。 (完)
(编译 石冠兰/洪曦/李春喜/杜明霞；审校 李春喜/蔡美珍/石冠兰/于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。