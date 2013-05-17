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亚洲 | 2013年 5月 17日 星期五 12:52 BJT

《全球市场》美元因美联储官员结束购债相关言论而走强，亚股走势不一

现货金 跌至每盎司约1,380美元。金价周四触及1,369美元附近的四周低位，因黄金上市交易基金(ETF)再次遭遇结清部位而且近期金价跌破1,400美元损及人气。

美国原油期货 跌至每桶约95美元。

上日出炉的经济数据引发一些对于美国经济的负面情绪。

美国经济显现第二季成长放缓的最新迹象，大西洋沿岸中部地区制造业活动萎缩，且房屋开工下降明显。其他数据显示，上周初请失业金人数激增且基础通胀下滑，通胀下滑或说明需求疲弱。 (完)

(编译 石冠兰/洪曦/李春喜/杜明霞；审校 李春喜/蔡美珍/石冠兰/于春红)
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