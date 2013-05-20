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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 12:40 BJT

《全球市场》日圆从低位小幅上升，亚洲股市跟随美股上涨

市场猜测美联储或许会在今年稍晚削减每月购债850亿美元计划的规模，这也一直支撑美元。

此类传言在旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四讲话后愈演愈烈。威廉姆斯表示，美联储可能会在今夏开始缩减刺激举措，并在年末终止购债。

现货金 周一稍早下跌1.5%至一个月低位1,338.95美元，受累于美联储或将很快暂停资产购买计划的预期。现货金最新报每盎司1,344.51美元。

布兰特原油期货 小涨0.1%至每桶104.70美元。

欲浏览美国消费者信心相关图表，请点击：(link.reuters.com/xub84t)(完) (编译 王丽鑫/洪曦/许娜; 审校 王洋/郑茵/于春红)
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