《全球市场》日圆从低位小幅上升，亚洲股市跟随美股上涨

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
市场猜测美联储或许会在今年稍晚削减每月购债850亿美元计划的规模，这也一直支撑美元。
此类传言在旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四讲话后愈演愈烈。威廉姆斯表示，美联储可能会在今夏开始缩减刺激举措，并在年末终止购债。
现货金 周一稍早下跌1.5%至一个月低位1,338.95美元，受累于美联储或将很快暂停资产购买计划的预期。现货金最新报每盎司1,344.51美元。
布兰特原油期货 小涨0.1%至每桶104.70美元。
欲浏览美国消费者信心相关图表，请点击：(link.reuters.com/xub84t)(完) (编译 王丽鑫/洪曦/许娜; 审校 王洋/郑茵/于春红)
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。