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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 12:46 BJT

《全球市场》美元因美联储购债疑虑而持坚，亚股小幅回落

“机构投资者今天实际相当安静。似乎今天的走势更多的是由散户投资者驱动，”一外资银行资深交易员表示。

美元兑日圆 小升0.2%至102.47，但仍低于周五所及四年半高位103.32。

现货金 跌0.4%至1,388.09美元。金价下滑，因资金从上市交易基金流出，且美元走坚，令金价承压。金价今年已跌近五分之一。

布兰特原油 微升0.1%至每桶104.86美元。

全球股市周一大多上扬，受一系列并购活动推动。MSCI明晟全球指数 触及2008年6月以来最高。

美股周一收盘基本持平，但标普500指数和道琼工业指数均短暂触及纪录盘中高位。(完) (编译 石冠兰/张明钧/兰秀娟/李爽; 审校 隋芬/杜明霞/许娜)
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