《全球市场》美元因美联储购债疑虑而持坚，亚股小幅回落

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
“机构投资者今天实际相当安静。似乎今天的走势更多的是由散户投资者驱动，”一外资银行资深交易员表示。
美元兑日圆 小升0.2%至102.47，但仍低于周五所及四年半高位103.32。
现货金 跌0.4%至1,388.09美元。金价下滑，因资金从上市交易基金流出，且美元走坚，令金价承压。金价今年已跌近五分之一。
布兰特原油 微升0.1%至每桶104.86美元。
全球股市周一大多上扬，受一系列并购活动推动。MSCI明晟全球指数 触及2008年6月以来最高。
美股周一收盘基本持平，但标普500指数和道琼工业指数均短暂触及纪录盘中高位。(完) (编译 石冠兰/张明钧/兰秀娟/李爽; 审校 隋芬/杜明霞/许娜)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行