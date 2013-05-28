修正-《全球市场》日经指数持稳激起日圆卖盘，关注英美市场假期结束后走势

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克上周表示，如经济看起来可保持增长动能，则可能在央行“未来的某次会议”中决定削减每月850亿美元的购债计划。

大宗商品因需求前景不明而承压。上周数据显示，中国5月工厂活动七个月来首度下降，美国制造业也经历自10月来的最缓慢增长。美元强势也对美元计价的商品造成打压，因为美元升值令商品对于非美元持有者来说更加昂贵。