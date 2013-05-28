修正-《全球市场》日经指数持稳激起日圆卖盘，关注英美市场假期结束后走势

台湾汇市：台币早盘区间微贬，因国际美元走势偏强及外资/进口商买汇
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克上周表示，如经济看起来可保持增长动能，则可能在央行“未来的某次会议”中决定削减每月850亿美元的购债计划。
大宗商品因需求前景不明而承压。上周数据显示，中国5月工厂活动七个月来首度下降，美国制造业也经历自10月来的最缓慢增长。美元强势也对美元计价的商品造成打压，因为美元升值令商品对于非美元持有者来说更加昂贵。
美国原油 下跌0.5%至每桶93.67美元；布兰特原油 微跌0.1%至每桶102.53美元。
伦敦期铜 跌1%至每吨7,229.25美元。
现货金 跌0.4%至每盎司1,389.09美元。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
路透台北3月30日 - 台币兑美元周四盘初微贬，汇银人士指出，因国际美元延续上日偏强态势，美元指数回升至100上方，加以外资及进口商偏向买汇，带动台币区间偏弱整理。
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路透北京3月30日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，2月人民币全球支付额环比增加4.10%，在国际支付中的使用占比为1.84%，继续位居第六；同期全球所有货币的支付额环比下降5.21%。