《全球市场》亚股跌至今年迄今最低位，因市场担忧于美联储何时开始缩减刺激规模

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
日经指数周二收高2.1%，当日稍早触及七周低位。该指数不到两周前曾升至五年半高位，较2012年底大涨53%，不过受中国增长放缓和美联储政策前景相关忧虑影响，最近几日急剧下跌。
美元兑日圆 上升0.1%至100.10，脱离周一所及的三周低位98.86。美元指数 在82.809附近持稳，脱离周一触及的三周低位82.428。
美国货币政策的不确定性升温的情况下，在周五美国月度非农就业数据公布前，投资者比以往愈发谨慎，因美联储将就业状况改善作为缩减刺激举措的前提。
“有关缩减刺激的辩论很多，但这是个政策何时将收紧，而不是是否将收紧的问题。这可能是近期‘好坏不一’的数据带来的启发，”伦敦法国兴业银行策略师Kit Juckes在致客户的报告中说。
“我遇到很多人都认为谈论美国利率正常化还过早，但几乎所有人都承认‘新常态中性水准’要远高于目前水准，这样的想法不利于美债，利好美元，借贷倾向审慎，同时也带来更大的波动。”他说。
美国原油期货 上升0.5%至每桶93.76美元，布兰特原油 涨0.2%至103.42美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。