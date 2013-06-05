《全球市场》亚股跌至今年迄今最低位，因市场担忧于美联储何时开始缩减刺激规模

日经指数周二收高2.1%，当日稍早触及七周低位。该指数不到两周前曾升至五年半高位，较2012年底大涨53%，不过受中国增长放缓和美联储政策前景相关忧虑影响，最近几日急剧下跌。

美元兑日圆 上升0.1%至100.10，脱离周一所及的三周低位98.86。美元指数 在82.809附近持稳，脱离周一触及的三周低位82.428。

美国货币政策的不确定性升温的情况下，在周五美国月度非农就业数据公布前，投资者比以往愈发谨慎，因美联储将就业状况改善作为缩减刺激举措的前提。

“有关缩减刺激的辩论很多，但这是个政策何时将收紧，而不是是否将收紧的问题。这可能是近期‘好坏不一’的数据带来的启发，”伦敦法国兴业银行策略师Kit Juckes在致客户的报告中说。

“我遇到很多人都认为谈论美国利率正常化还过早，但几乎所有人都承认‘新常态中性水准’要远高于目前水准，这样的想法不利于美债，利好美元，借贷倾向审慎，同时也带来更大的波动。”他说。

美国原油期货 上升0.5%至每桶93.76美元，布兰特原油 涨0.2%至103.42美元。(完)