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亚洲 | 2013年 6月 11日 星期二 12:56 BJT

重发-《全球市场》亚洲股市触及年内低点，日本央行维持政策不变推动日股下滑

对中国需求疲弱的担忧打击对商品走势敏感的澳元，澳元兑美元 周一跌至20个月低点0.9393，周二报0.9426。

美国原油期货 小升0.1%至每桶95.84美元，布兰特原油 则略微下滑0.1%至103.82美元。

现货金 跌0.2%至每盎司1,383.91美元，因标普上调美国主权评等展望，削弱黄金的避险魅力。

欧洲股市下跌，美股收盘近持平，因为在美股触及纪录高位且欧股租金触及数年高点后，使得当前水准不像今年稍早时那么有吸引力，引发有关此后涨势能否持续的质疑，投资者重新评估股市估值。(完) (编译 孙茉莉/石冠兰/王兴亚/王丽鑫/杜明霞/李爽 审校 高琦)

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