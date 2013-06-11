重发-《全球市场》亚洲股市触及年内低点，日本央行维持政策不变推动日股下滑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
对中国需求疲弱的担忧打击对商品走势敏感的澳元，澳元兑美元 周一跌至20个月低点0.9393，周二报0.9426。
美国原油期货 小升0.1%至每桶95.84美元，布兰特原油 则略微下滑0.1%至103.82美元。
现货金 跌0.2%至每盎司1,383.91美元，因标普上调美国主权评等展望，削弱黄金的避险魅力。
欧洲股市下跌，美股收盘近持平，因为在美股触及纪录高位且欧股租金触及数年高点后，使得当前水准不像今年稍早时那么有吸引力，引发有关此后涨势能否持续的质疑，投资者重新评估股市估值。(完) (编译 孙茉莉/石冠兰/王兴亚/王丽鑫/杜明霞/李爽 审校 高琦)
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)