修正-《全球市场》亚洲股市扳回跌幅，但在联储会议前涨势受限

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(更正：内文第三段“且数据显示”中连词“且”修改为“而”，表明两种因素对市场的影响相反)
* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.5%，日经指数涨1.2%
* 美元兑日圆回升，但美元指数仍接近低点
* 期铜上周大跌后，今日在空头回补支撑下上涨
路透东京6月17日 - 亚洲股市周一收复盘初跌幅，但涨势仍受到抑制，因投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚的会议结果，期待美联储就货币刺激计划的未来方向进行澄清。
围绕美联储未来政策走向的不确定，在过去数周已经引发风险资产全线大跌，令部分亚洲股市来到逢低承接水平。
上周五美股在四周中第三周收跌，因投资者对近期涨势获利了结，而数据显示，美国经济复苏的强劲程度仍不足以确保美联储立即改变立场。
“国内外市场均采取等待观望立场，”大信证券市场分析师Kim Young-il谈及韩国股市时称。韩国股市 接近持平，但未脱离上周触及的七个月低点。
“但市场处于目前水平，进一步下跌空间有限。股票估值很便宜，”Kim说。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 抹去稍早跌幅，目前上涨0.5%。周五该指数上涨1.6%，为1月2日以来最大单日涨幅，但全周收跌1.3%，周四曾跌至9月以来低点。
澳股指标S&P/ASX 200指数 重回平盘上方，日内上涨0.4%，盘初一度下跌1%。该指数上周五录得18个月来最大单日涨幅。
但投资者在美联储周二及周三的政策会议结束前态度仍然审慎，可预计会上美联储或宣布只要经济出现改善迹象，将逐步缩小购债规模。
周五数据显示，5月美国工业生产持平，低于预估的增长0.2%，而汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值则为82.7，意外低于5月的近六年高点84.5。
虽然美国经济动能可能不会大幅增强，但也并不存在通缩压力。5月生产者物价指数(PPI)上升0.5%，高于预估的上升0.1%。
东方汇理银行分析师在一份研究报告中称：“尽管政策料不会有变动，但贝南克在‘缩减’策略方面与外界进行有效沟通的能力，对于决定市场波动是继续还是减弱至关重要。”
美元指数 上涨0.06%，但保持在上周四所及四个月低点80.50附近。
高盛在一份研究报告中称，尽管相较于全球其它地区美国经济还在温和增长，但上周公布的最新TIC数据显示缺乏明显的资本流入，且贸易收支持续逆差，这对美元依旧不利。
不过美元兑日圆 上涨0.5%至94.57，帮助改善投资者对日经指数 的信心。日经指数目前上涨1.2%，逆转开盘跌势。
美元兑日圆周四触及10周低点93.75日圆，这较上个月所创的四年半高位103.74日圆下跌了近10%。上周美元收低3.4%，并创下2009年7月来最大单周跌幅。
美元兑日圆的跌势亦跟投机客和投资者削减日圆空仓有关，因日本央行上周未采取行动来平复高度波动的国内债券市场，从而引发日经指数大跌，并部分回吐了央行4月4日出台大举刺激措施以来的涨幅。央行刺激举措曾推动日经指数上个月升至五年半高位。
“日本央行未出台措施所引发的市场反应，导致美元兑日圆和日经指数回落到了4月刺激举措出台前的水准，这使得市场担心在没有弱势日圆的配合下，日本央行还是否可以达到2%的通胀目标，”日本一家投资机构的高层说。
利率方面，印度央行今日稍晚将宣布其利率决定。菲律宾央行和韩国央行上周均维持利率不变，因全球避险情绪升温。
美国原油期货 下跌0.3%至每桶97.53美元。布兰特原油期货 下滑0.2%至105.76美元。
伦敦期铜 上涨0.9%至每吨7,151美元，因期铜上周创下两个月来最大单周跌幅后引来空头回补。(完) (翻译 侯向明 审校 张荻)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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