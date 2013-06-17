修正-《全球市场》亚洲股市扳回跌幅，但在联储会议前涨势受限

(更正：内文第三段“且数据显示”中连词“且”修改为“而”，表明两种因素对市场的影响相反)

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上升0.5%，日经指数涨1.2%

* 美元兑日圆回升，但美元指数仍接近低点

* 期铜上周大跌后，今日在空头回补支撑下上涨

路透东京6月17日 - 亚洲股市周一收复盘初跌幅，但涨势仍受到抑制，因投资者静待美国联邦储备理事会(美联储/FED)本周稍晚的会议结果，期待美联储就货币刺激计划的未来方向进行澄清。

围绕美联储未来政策走向的不确定，在过去数周已经引发风险资产全线大跌，令部分亚洲股市来到逢低承接水平。

上周五美股在四周中第三周收跌，因投资者对近期涨势获利了结，而数据显示，美国经济复苏的强劲程度仍不足以确保美联储立即改变立场。

“国内外市场均采取等待观望立场，”大信证券市场分析师Kim Young-il谈及韩国股市时称。韩国股市 接近持平，但未脱离上周触及的七个月低点。

“但市场处于目前水平，进一步下跌空间有限。股票估值很便宜，”Kim说。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 抹去稍早跌幅，目前上涨0.5%。周五该指数上涨1.6%，为1月2日以来最大单日涨幅，但全周收跌1.3%，周四曾跌至9月以来低点。

澳股指标S&P/ASX 200指数 重回平盘上方，日内上涨0.4%，盘初一度下跌1%。该指数上周五录得18个月来最大单日涨幅。

但投资者在美联储周二及周三的政策会议结束前态度仍然审慎，可预计会上美联储或宣布只要经济出现改善迹象，将逐步缩小购债规模。

周五数据显示，5月美国工业生产持平，低于预估的增长0.2%，而汤森路透/密西根大学美国6月消费者信心指数初值则为82.7，意外低于5月的近六年高点84.5。

虽然美国经济动能可能不会大幅增强，但也并不存在通缩压力。5月生产者物价指数(PPI)上升0.5%，高于预估的上升0.1%。

东方汇理银行分析师在一份研究报告中称：“尽管政策料不会有变动，但贝南克在‘缩减’策略方面与外界进行有效沟通的能力，对于决定市场波动是继续还是减弱至关重要。”

美元指数 上涨0.06%，但保持在上周四所及四个月低点80.50附近。

高盛在一份研究报告中称，尽管相较于全球其它地区美国经济还在温和增长，但上周公布的最新TIC数据显示缺乏明显的资本流入，且贸易收支持续逆差，这对美元依旧不利。

不过美元兑日圆 上涨0.5%至94.57，帮助改善投资者对日经指数 的信心。日经指数目前上涨1.2%，逆转开盘跌势。

美元兑日圆周四触及10周低点93.75日圆，这较上个月所创的四年半高位103.74日圆下跌了近10%。上周美元收低3.4%，并创下2009年7月来最大单周跌幅。

美元兑日圆的跌势亦跟投机客和投资者削减日圆空仓有关，因日本央行上周未采取行动来平复高度波动的国内债券市场，从而引发日经指数大跌，并部分回吐了央行4月4日出台大举刺激措施以来的涨幅。央行刺激举措曾推动日经指数上个月升至五年半高位。

“日本央行未出台措施所引发的市场反应，导致美元兑日圆和日经指数回落到了4月刺激举措出台前的水准，这使得市场担心在没有弱势日圆的配合下，日本央行还是否可以达到2%的通胀目标，”日本一家投资机构的高层说。

利率方面，印度央行今日稍晚将宣布其利率决定。菲律宾央行和韩国央行上周均维持利率不变，因全球避险情绪升温。

美国原油期货 下跌0.3%至每桶97.53美元。布兰特原油期货 下滑0.2%至105.76美元。