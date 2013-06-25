《全球市场》中国股市延续大幅下挫之势，拉低其他亚洲国家股市

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
美国公债周二在亚洲市场持稳。
美国股市下跌，但随着美债价格上涨美股扳回部分跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 周一收于七个月低位。Euro STOXX 50波动性指数 则触及九个月高位，说明投资者避险情绪大幅加强。
美国原油期货 跌0.3%，报每桶94.88美元。布兰特原油期货 跌0.1%，至每桶101.10美元。
0307GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至6,660.00美元，周一最多跌3%至6,613美元，为2010年7月以来最低。
中国对精炼铜的需求占全球的40%。(完) (编译 王丽鑫； 审校 侯向明)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选