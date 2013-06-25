《全球市场》中国股市延续大幅下挫之势，拉低其他亚洲国家股市

美国公债周二在亚洲市场持稳。

美国股市下跌，但随着美债价格上涨美股扳回部分跌幅。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 周一收于七个月低位。Euro STOXX 50波动性指数 则触及九个月高位，说明投资者避险情绪大幅加强。

美国原油期货 跌0.3%，报每桶94.88美元。布兰特原油期货 跌0.1%，至每桶101.10美元。

0307GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌至6,660.00美元，周一最多跌3%至6,613美元，为2010年7月以来最低。