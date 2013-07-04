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亚洲 | 2013年 7月 4日 星期四 12:12 BJT

《全球市场》亚股上涨，关注葡萄牙政局及美国非农就业报告

美国原油期货 小涨0.1%至每桶101.34美元，距离周三触及的14个月高点102.18美元不远。

油价周三攀升，因市场对埃及动荡局势仍提高警惕。中东地区占全球石油供应总量的三分之一，埃及局势可能令该地区更加不稳定。

埃及政治危机在周三达到高潮，该国军方推翻总统穆尔西，以强制寻找解决危机的办法，从而为举行大选铺路。

地缘政治紧张情势再起激发对避险资产的买盘，帮助支撑金价。现货金 上涨0.4%至每盎司1,255.81美元。(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)

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