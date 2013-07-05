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亚洲 | 2013年 7月 5日 星期五 12:06 BJT

《全球市场》亚股在欧股带动下上扬，英镑触及五周低位

英镑兑美元 周五处及五周低点1.5026美元，最新报1.5045，日内跌0.2%。

欧元兑美元跌0.1%，报1.2899美元，徘徊在周四创下的五周低点1.2883美元附近。

“欧洲央行史无前例地采取前瞻性指导，进一步加剧了其货币政策与美联储逐渐缩小购债规模之间存在的差别，”法国兴业银行策略师Olivier Korber说。

“未来一年欧元短期利率的上行风险，以及由此导致的欧元兑美元上档风险都大幅降低，”他在一份报告中表示。他建议客户保留欧元空仓。

美元持坚给一些以美元计价的大宗商品价格带来压力。铜价 跌1.1%至每吨6,871.00美元。美国原油期货 从周三创下的14个月高位102.18美元处回落，报每桶101.06美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
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