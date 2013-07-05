《全球市场》亚股在欧股带动下上扬，英镑触及五周低位

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
英镑兑美元 周五处及五周低点1.5026美元，最新报1.5045，日内跌0.2%。
欧元兑美元跌0.1%，报1.2899美元，徘徊在周四创下的五周低点1.2883美元附近。
“欧洲央行史无前例地采取前瞻性指导，进一步加剧了其货币政策与美联储逐渐缩小购债规模之间存在的差别，”法国兴业银行策略师Olivier Korber说。
“未来一年欧元短期利率的上行风险，以及由此导致的欧元兑美元上档风险都大幅降低，”他在一份报告中表示。他建议客户保留欧元空仓。
美元持坚给一些以美元计价的大宗商品价格带来压力。铜价 跌1.1%至每吨6,871.00美元。美国原油期货 从周三创下的14个月高位102.18美元处回落，报每桶101.06美元。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。