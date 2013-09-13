《全球市场》亚洲股市下滑而美元持续受压，关注美联储下周会议

电信产业：中国电信与香港电讯联手在香港推出流动付款联营卡
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
现货金 上涨0.6%，周四下滑3.4%创逾两个月最大单日跌幅，因期金重挫，以及叙利亚化学武器危机消退加重市场对价格下滑的担忧。
美国和俄罗斯周四开始了利害攸关的谈判，磋商俄方关于叙利亚放弃化学武器的提案。叙利亚正式申请加入全球禁止化学武器公约，但美国国务卿克里强调若外交努力失败，美国仍可能有必要使用武力。
关于美国可能对叙利亚实施军事打击的忧虑在过去两三周让市场吃惊，从而推高油价和金价，并压低全球股市。
布兰特原油期货 周五上涨0.1%至约每桶112.7美元，但仍可能录得三个月来最大周线降幅。(完)
(编译 杜明霞；审校 侯向明)
路透香港3月30日 - 中国电信旗下中国电信国际与香港电讯旗下HKT Payment Ltd周四宣布，双方建立策略合作伙伴关系，共同为中国电信国际的CTExcel客户推出流动付款联营卡。
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路透北京3月30日 - 中国金融期货交易所周四表示，经调查，2017年3月17日9:30，由于兴业期货内部管理不善、业务操作失误、应急处置不当，该公司错误对其资管产品以涨停价格进行了大额买平交易，导致中证500股指期货IC1706合约价格出现瞬间大幅波动。