《全球市场》亚洲股市下滑而美元持续受压，关注美联储下周会议

现货金 上涨0.6%，周四下滑3.4%创逾两个月最大单日跌幅，因期金重挫，以及叙利亚化学武器危机消退加重市场对价格下滑的担忧。

美国和俄罗斯周四开始了利害攸关的谈判，磋商俄方关于叙利亚放弃化学武器的提案。叙利亚正式申请加入全球禁止化学武器公约，但美国国务卿克里强调若外交努力失败，美国仍可能有必要使用武力。

关于美国可能对叙利亚实施军事打击的忧虑在过去两三周让市场吃惊，从而推高油价和金价，并压低全球股市。

布兰特原油期货 周五上涨0.1%至约每桶112.7美元，但仍可能录得三个月来最大周线降幅。(完)