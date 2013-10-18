《全球市场》亚股创五个月高点，中国数据及美国僵局化解鼓舞人气

“美联储缩减刺激政策的决定最终还是会与经济数据挂钩，但政府关门影响了数据发布，”巴克莱资本分析师在研究报告中称。

未来一周，因政府关闭而推迟发布的多项经济数据将陆续出炉。

外界将聚焦周二的非农就业数据，该数据本应在10月4日公布。

“目前市场的看法倾向于美联储推迟退出、及放缓收紧政策，”法国兴业银行的分析师在研报中写道。“市场倾向认为短期美元远期汇率...进一步走低，近期这将对美元不利。”

大宗商品方面，现货金 继大涨后稍事喘息，此前在隔夜市场受美元走软推动，创下近3%的一个月来最大单日涨幅。现货金最新下跌0.1%，报每盎司约1,318美元，不过距离周四所及的逾一周高点不远。

美国原油价格 持稳在每桶100美元上方，上日曾跌至三个多月来最低，因库欣的石油库存开始逆转持续数月的减少趋势，此外伊朗核计划谈判取得进展的迹象也打压油价。(完)