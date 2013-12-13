《全球市场》亚股多因美国刺激政策前景疑虑踟蹰不前，日圆跌至五年低位

标题新闻：叙利亚军方消息人士称，美国导弹袭击叙空军基地已造成“损失”--叙国有电视台新闻快讯
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数月以来澳洲央行一直通过口头言论来压低澳元汇率，以支持经济中出口导向的部门。
大宗商品市场方面，美元走强打压金价。现货金 跌至每盎司1,227.30美元，脱离本周高位1,267.26美元。
布兰特原油期货 持于每桶109美元下方，因利比亚主要港口本周末可能重新开放，而且预计美联储可能很快缩减刺激政策。
布兰特原油期货周五小升0.12美元至每桶108.79美元，上日一度下跌逾1美元。美国1月原油期货 升0.02美元至97.52美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 王翔琼/石冠兰)
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路透台北4月7日 - 台币兑美元周五早盘由升转贬，因稍早美国对叙利亚一处空军基地实施军事打击推高风险偏好，且外商银买汇，令台币贬至三周低位。
路透悉尼/惠灵顿4月7日 - 澳新货币兑日圆周五下挫至逾四个月低点，美国向叙利亚总统阿萨德势力控制的空军基地发射数十枚导弹后，投资者逃离风险资产。