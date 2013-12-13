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亚洲 | 2013年 12月 13日 星期五 13:03 BJT

《全球市场》亚股多因美国刺激政策前景疑虑踟蹰不前，日圆跌至五年低位

数月以来澳洲央行一直通过口头言论来压低澳元汇率，以支持经济中出口导向的部门。

大宗商品市场方面，美元走强打压金价。现货金 跌至每盎司1,227.30美元，脱离本周高位1,267.26美元。

布兰特原油期货 持于每桶109美元下方，因利比亚主要港口本周末可能重新开放，而且预计美联储可能很快缩减刺激政策。

布兰特原油期货周五小升0.12美元至每桶108.79美元，上日一度下跌逾1美元。美国1月原油期货 升0.02美元至97.52美元。(完)

(编译 杜明霞；审校 王翔琼/石冠兰)
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