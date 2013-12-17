《全球市场》亚洲股市走高，欧元在美联储会议前夕受良好数据提振

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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**欧元上涨**
欧元区企业活动升温提振欧元。欧元兑美元 报1.3760美元，前一交易日曾高见1.3800，距离上周所及的七周高位1.3811仅咫尺之遥。
美元兑日圆从上周五所及的五年高点进一步回落，报103.05日圆，周一下滑0.3%。
澳元兑美元 几无变动，此前澳洲央行称有更多迹象显示过去的降息举措对经济发挥刺激作用，但不排除如有必要时将进一步降息的可能。
澳元兑美元报0.8945美元，不过仍接近上周五触及的三个半月低位0.8909。
商品市场方面，美国原油期货 跌0.1%至每桶97.35美元。上日为上涨0.7%。
金价 连涨两日后暂获喘息，周二报约每盎司1,240美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 于春红)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。