《全球市场》亚洲股市走高，欧元在美联储会议前夕受良好数据提振

欧元区企业活动升温提振欧元。欧元兑美元 报1.3760美元，前一交易日曾高见1.3800，距离上周所及的七周高位1.3811仅咫尺之遥。

澳元兑美元 几无变动，此前澳洲央行称有更多迹象显示过去的降息举措对经济发挥刺激作用，但不排除如有必要时将进一步降息的可能。