《全球市场》中国贸易数据喜忧参半令亚股走势沉闷，聚焦美国就业数据

**德拉吉发表温和政策立场**

与美联储相反的是，欧洲央行一直维持在欧元区释出更多刺激举措的可能性。

周四欧洲央行总裁德拉吉强调了采取行动的决心，条件是通缩成为实质性的风险或资金利率上涨危及到脆弱的经济复苏。

“在当前欧元区通胀疲弱的背景下，欧洲央行的月度记者会立场非常温和，”澳新银行分析师Dylan Eades表示。

“欧洲央行总裁德拉吉明确地告诉市场，如果有必要央行将再度采取行动。”

他的讲话打击欧元兑美元 下跌逾0.5美分，但欧元在1.3548水位受到强劲买需，这提振其收复所有跌幅。周五欧元兑美元持稳在1.3603，交易员现在对做空欧元小心翼翼。

其他主要货币对多数守住窄幅区间，美元兑日圆 报104.85，欧元兑日圆 报142.59。美元指数 小幅走软报80.944。

现货金 表现同样平淡，报每盎司1,229.74美元。