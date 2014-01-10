《全球市场》中国贸易数据喜忧参半令亚股走势沉闷，聚焦美国就业数据

标题新闻：中国葡萄酒消费额将在2020年达到220亿美元，取代英国和法国成为世界第二-IWSR
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**德拉吉发表温和政策立场**
与美联储相反的是，欧洲央行一直维持在欧元区释出更多刺激举措的可能性。
周四欧洲央行总裁德拉吉强调了采取行动的决心，条件是通缩成为实质性的风险或资金利率上涨危及到脆弱的经济复苏。
“在当前欧元区通胀疲弱的背景下，欧洲央行的月度记者会立场非常温和，”澳新银行分析师Dylan Eades表示。
“欧洲央行总裁德拉吉明确地告诉市场，如果有必要央行将再度采取行动。”
他的讲话打击欧元兑美元 下跌逾0.5美分，但欧元在1.3548水位受到强劲买需，这提振其收复所有跌幅。周五欧元兑美元持稳在1.3603，交易员现在对做空欧元小心翼翼。
其他主要货币对多数守住窄幅区间，美元兑日圆 报104.85，欧元兑日圆 报142.59。美元指数 小幅走软报80.944。
现货金 表现同样平淡，报每盎司1,229.74美元。
美国原油期货 反弹0.77美元，报每桶92.43美元，隔夜海外市场曾触及91.24美元的八个月低点。布兰特原油期货 微涨0.3美元，报每桶106.69。(完) (编译 李春喜 审校 石冠兰)
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路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编
路透伦敦4月27日 - 欧元区公债收益率周四走低，此前欧洲央行总裁德拉吉表示，决策者在本月的货币政策会议上并未讨论撤走宽松政策倾向的议题。