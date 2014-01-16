《全球市场》美元重获支撑，日本股市受美国数据激励升高

金属期市：期铜下滑，因中国4月制造业增速或会放缓
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
美元兑日圆 上涨0.2%至104.79日圆，继隔夜上涨0.3%后持续走高，且远离周一所及的四周低位102.85日圆。
日本11月核心机械订单跳增，为连续第二个月成长，为企业可能会扩大投资来应对强劲国内需求的迹象，且对日本首相安倍晋三振兴经济的努力来说这是个好兆头。
美元兑欧元 微跌至1.3618美元，隔夜则涨0.3%。
“我们仍看涨美元，预计欧元兑美元和英镑兑美元近期内或将进一步下跌，”法国巴黎银行分析师在客户报告中称。
美元指数 小跌至80.977，周三上扬0.4%。
大宗商品市场方面，现货金 持稳于每盎司1,240.35美元，周三因美元走高而触及近一周低位1,234.10美元。
美国原油期货 小涨0.1%至每桶94.23美元，距上日所及两周高位94.64美元不远。(完)
路透综合25家分析机构的预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计为51.6，比上月的近五年高点略微回落，仍保持较好扩张态势。该项数据将在4月30日、周日公布。
路透4月27日 - 澳洲股市周四收高，受金融股涨势支撑，不过在美股走跌的情况下，投资者多持观望态度。 指标S&P/ASX 200指数收高9.464点，或0.16%，报5,921.50点。 分析师指出，澳股过去几天连连上涨之后，似乎在进行盘整。交易员们现在都在寻找推动市场的因素。 金融类股指数触及23个月高位，受四大银行涨势推动。这些银行将于下周公布业绩。(完) (编译 白云; 审校 于春红)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/28 7 2.45% 600 2017/4/28 14 2.60% 200