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亚洲 | 2014年 1月 16日 星期四 11:09 BJT

《全球市场》美元重获支撑，日本股市受美国数据激励升高

美元兑日圆 上涨0.2%至104.79日圆，继隔夜上涨0.3%后持续走高，且远离周一所及的四周低位102.85日圆。

日本11月核心机械订单跳增，为连续第二个月成长，为企业可能会扩大投资来应对强劲国内需求的迹象，且对日本首相安倍晋三振兴经济的努力来说这是个好兆头。

美元兑欧元 微跌至1.3618美元，隔夜则涨0.3%。

“我们仍看涨美元，预计欧元兑美元和英镑兑美元近期内或将进一步下跌，”法国巴黎银行分析师在客户报告中称。

美元指数 小跌至80.977，周三上扬0.4%。

大宗商品市场方面，现货金 持稳于每盎司1,240.35美元，周三因美元走高而触及近一周低位1,234.10美元。

美国原油期货 小涨0.1%至每桶94.23美元，距上日所及两周高位94.64美元不远。(完)
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