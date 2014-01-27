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亚洲 | 2014年 1月 27日 星期一 17:51 BJT

《全球市场》新兴市场抛压冲击欧洲股市，日圆和黄金大涨

美国股指期货走势 暗示今天美股开盘将走高，上周标准普尔500指数 表现为2012年6月以来最差。

欧洲股市泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300 指数下跌0.6%，银行股指数 跌逾0.5%。

“亚洲市场跌声一片，并影响到欧洲，这应当给避险资产一些支撑，”RIA Capital Markets的债券策略师Nick Stamenkovic表示。

日圆兑美元 触及七周高点101.77，黄金也涨至两个月高点，升穿每盎司1,278美元。

10年期美国公债收益率(殖利率) 触及两个月新低2.7333%.

德债期货 跌6个跳动点。

美元指数 小幅走软。(完)

(编译/审校 艾茂林/王洋/李春喜/蔡美珍)
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