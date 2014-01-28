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亚洲 | 2014年 1月 28日 星期二 18:12 BJT

《全球市场》新兴市场跌势暂歇，土耳其央行及美联储会议稍晚登场

**美联储会议成为焦点**

主要货币在周三美联储会议结果出炉之前持稳，欧元 和日圆兑美元都变动不大，分别报1.3661美元和103.12日圆。

尽管过去一周市场走势动荡，外界仍预期美联储会将每月750亿美元的购债规模再缩减100亿美元。

大宗商品方面，冒险意愿略微复苏，打击黄金下跌。与经济增长形势同步的铜和石油价格也扳回部分跌幅。现货金 最新报每盎司1,254美元，布兰特原油 上涨0.5%，每桶报107.26 美元。(完)

(编译/审校 于春红/蔡美珍/李春喜/侯向明)
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